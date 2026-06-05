В Твери женщина фиктивно прописала пять мигрантов в своей двухкомнатной квартире

Нарушение миграционного законодательства было зафиксировано полицейскими в двухкомнатной квартире дома на бульваре Цанова. Фото: МВД Тверской области.

Многодетная жительница Твери стала фигуранткой уголовного дела после того, как за деньги прописала в своей двухкомнатной квартире на бульваре Цанова пять иностранцев. Женщина проживает там вместе с супругом и тремя детьми, а зарегистрированные мигранты фактически в жилье не находились.

Нарушение выявили сотрудники Московского отдела полиции Твери во время операции «Нелегал Трафик», стартовавшей в регионе 1 июня. В отношении тверичанки возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ, санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Полицейские установили местонахождение самих мигрантов и привлекли их к административной ответственности по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ за нарушение правил пребывания в России.