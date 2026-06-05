Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 июня 2026 8:45

Тверское УФАС оштрафовало банк ВТБ за недостоверную рекламу на радио

Финансовую организацию наказали на полмиллиона рублей за умалчивание важных условий начисления процентов по карте
Антон ПАЛЬЧИКОВ
В рекламе умалчивалось, что повышенная ставка «7% на остаток» начисляется только на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей. Фото: Тверское УФАС.

В рекламе умалчивалось, что повышенная ставка «7% на остаток» начисляется только на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей. Фото: Тверское УФАС.

Тверское УФАС России оштрафовало банк ВТБ на 500 тысяч рублей за нарушение рекламного законодательства. Поводом для наказания стала трансляция рекламного ролика дебетовой карты и ее обслуживания в эфире «Радио Энергия FM».

Антимонопольное ведомство установило, что в рекламе озвучивались только привлекательные условия, но скрывались другие важные детали. В частности, банк не сообщил, что начисление «7% на остаток» происходит только при выполнении обязательных условий, а сама ставка действует на сумму не более 100 тысяч рублей.

В УФАС подчеркнули, что отсутствие этих сведений вводило потребителей в заблуждение и давало банку необоснованное преимущество перед конкурентами на рынке.