Тверское УФАС оштрафовало банк ВТБ за недостоверную рекламу на радио

В рекламе умалчивалось, что повышенная ставка «7% на остаток» начисляется только на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей. Фото: Тверское УФАС.

Тверское УФАС России оштрафовало банк ВТБ на 500 тысяч рублей за нарушение рекламного законодательства. Поводом для наказания стала трансляция рекламного ролика дебетовой карты и ее обслуживания в эфире «Радио Энергия FM».

Антимонопольное ведомство установило, что в рекламе озвучивались только привлекательные условия, но скрывались другие важные детали. В частности, банк не сообщил, что начисление «7% на остаток» происходит только при выполнении обязательных условий, а сама ставка действует на сумму не более 100 тысяч рублей.

В УФАС подчеркнули, что отсутствие этих сведений вводило потребителей в заблуждение и давало банку необоснованное преимущество перед конкурентами на рынке.