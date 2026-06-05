На Сахаровском шоссе в Твери с восьмого июня отключат горячую воду

При обнаружении провалов грунта или выхода воды на поверхность в Твери необходимо звонить в компанию по телефону (4822) 78-00-00 или в городскую диспетчерскую (4822) 34-87-07. Фото: Павел МАКАРОВ.

ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области» сообщило, что с 8 июня начнутся плановые гидравлические испытания теплосетей от котельной на Сахаровском шоссе.

В связи с проверками на прочность и плотность будет временно прекращена подача горячей воды по адресам: Сахаровское шоссе, дома 5, 6, 7 (Лесосеменная станция), 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 16а, 18 (детский сад № 160), 20, 22, 24, 24а, 26.

Энергетики настоятельно просят водителей не оставлять машины на люках тепловых камер. О случаях провалов грунта или выхода воды на поверхность просят сообщать по телефонам диспетчерских служб: (4822) 78-00-00 или (4822) 34-87-07.