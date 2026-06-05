Представители Тверского УФСИН провели антинаркотические лекции для студентов

Студенты слушали лекции ведомства о правовой грамотности и ответственности в сфере наркооборота. Фото: УФСИН Тверской области.

Управление ФСИН России по Тверской области подвело итоги двухмесячной антинаркотической кампании среди учащейся молодежи на 4 июня 2026 года. Представители ведомства очно посетили 14 средних специальных и 2 высших учебных заведения региона, где провели лекции для более чем 3000 первокурсников.

Лекторами выступили председатель Общественного совета при областном УФСИН Александр Лукьянчук и начальник пресс-службы ведомства майор внутренней службы Анна Чудинова. На занятиях под названием «Антинаркотическая стратегия как одна из составляющих национальной безопасности России» студентам разъяснили уголовную ответственность за оборот наркотиков, риски получения длительных сроков и вред веществ для здоровья.

Для наглядности молодежи показали профилактические видеоролики УФСИН и УМВД с историями осужденных, а также раздали буклеты с письмами молодых людей из исправительных учреждений, разрушивших свои судьбы. Просветительская работа направлена на формирование здорового образа жизни и предупреждение правонарушений.