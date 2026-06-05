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НовостиПроисшествия5 июня 2026 5:53

Тверские спасатели за сутки потушили девять пожаров и трижды выезжали на ДТП

За минувшие сутки на территории Тверской области спасателями было зафиксировано девять техногенных пожаров
Антон ПАЛЬЧИКОВ
По данным спасательного ведомства, за прошедшие сутки не зафиксировано чрезвычайных ситуаций. Фото: МЧС Тверской области.

По данным спасательного ведомства, за прошедшие сутки не зафиксировано чрезвычайных ситуаций. Фото: МЧС Тверской области.

Главное управление МЧС России по Тверской области представило суточную сводку оперативных показателей на 5 июня 2026 года. Органы управления и силы РСЧС функционируют в режиме повышенной готовности, чрезвычайных ситуаций на контроле ведомства нет.

По официальным данным, за отчетный период спасатели ликвидировали девять техногенных пожаров и три раза привлекались к реагированию на ДТП. Инцидентов на водных объектах Тверской области не произошло, группа специальных взрывных работ к выполнению задач не привлекалась.

Инфраструктура функционирует стабильно: аварий на объектах ЖКХ, отключений энергии и ограничений проезда по федеральным автодорогам не зафиксировано.