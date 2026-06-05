Тверские спасатели за сутки потушили девять пожаров и трижды выезжали на ДТП

По данным спасательного ведомства, за прошедшие сутки не зафиксировано чрезвычайных ситуаций. Фото: МЧС Тверской области.

Главное управление МЧС России по Тверской области представило суточную сводку оперативных показателей на 5 июня 2026 года. Органы управления и силы РСЧС функционируют в режиме повышенной готовности, чрезвычайных ситуаций на контроле ведомства нет.

По официальным данным, за отчетный период спасатели ликвидировали девять техногенных пожаров и три раза привлекались к реагированию на ДТП. Инцидентов на водных объектах Тверской области не произошло, группа специальных взрывных работ к выполнению задач не привлекалась.

Инфраструктура функционирует стабильно: аварий на объектах ЖКХ, отключений энергии и ограничений проезда по федеральным автодорогам не зафиксировано.