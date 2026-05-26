Запись о крещении дедушки Путина нашли в Тверской области

Оригинал метрической книги за 1879 год с записью о крещении деда Президента Спиридона Путина хранится в Государственном архиве Тверской области. Фото: ТАСС.

Кандидат исторических наук Михаил Гершзон обнаружил в Государственном архиве Тверской области запись о крещении деда Президента РФ Владимира Путина по отцовской линии — Спиридона Ивановича, сообщает ТАСС. Хотя его родители проживали в деревне Поминово и относились к приходу церкви села Тургиново, ребенка крестили в декабре 1879 года в храме Вознесения Господня соседнего села Дудино.

Историк рассказал, что имена новорожденным тогда давали священники по святцам, а отчества простых сословий писали без суффикса «вич» — как «Иван Петров» и «Параскева Матвеева». Крестными мальчика стали его родные дядя и тетя. Исследование инициировал сотрудник Росатома Александр Любавин, изучавший историю храма в Дудино для своей будущей книги.

Поиски были осложнены тем, что в документах XIX века у крестьян часто не указывались фамилии. Выяснилось, что предки Президента по мужской линии были крестьянами и уехали из Тверской области еще до начала Великой Отечественной войны.