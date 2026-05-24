Жителям Тверской области начнут получать в MAX важные уведомления

Жители Тверской области теперь смогут получать в мессенджере MAX коды подтверждения для входа в личные кабинеты, сервисные уведомления, важные сообщения от банков, информацию о доставках, возвратах, статусах заказов и других операциях. Они будут автоматически распределяться по двум защищённым папкам — «Коды подтверждения» и «Полезные уведомления». Также их отметят специальным знаком, отличающим их от обычной переписки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Кроме того, предусмотрен дополнительный уровень защиты: уведомления приходят только на доверенное устройство, которое выбирает сам пользователь. Если доставить сообщение в мессенджер невозможно, оно автоматически и бесплатно дублируется через СМС. Отмечается, что в Верхневолжье в MAX работает 82 региональных сервиса и бота, среди которых — «Мое здоровье. Тверская область», боты МФЦ, ЕРКЦ Тверской области и АО «Тверьгорэлектро».