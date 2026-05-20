В Нелидово найдут ответственных за обрушение стены дома

Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело из-за обрушения стены дома в Нелидово.

Информацию об этом событии сотрудники СК увидели в социальных сетях. Очевидцы сообщали, что в многоквартирном доме по улице Горького в Нелидово обрушилась часть стены. Жильцы писали, что дом признан аварийным, но его сняли с очереди на расселение. Несмотря на то, что состояние дома ухудшается, управляющая компания не проводит восстановительных и укрепительных работ.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, следственными органами в регионе по данному факту проводится процессуальная проверка.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководству тверского регионального ведомства возбудить по данному факту уголовное дело.