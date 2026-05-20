В тверских городах «Золотого кольца» пройдут Макарьевские чтения

Макарьевские чтения стали традиционными. Фото: Екатерина ИЛЬИНА

22-23 мая в городе Калязине и Кашине по традиции, объединяющей эти города, пройдут VII чтения «Преподобный Макарий Калязинский – святой заступник земли русской». Форум будет посвящен нескольким юбилейным датам: 505-летию обретения мощей Преподобного Макария Калязинского, 415-летию обретения мощей Святой благоверной княгини и инокини Анны Кашинской и столетию выхода книги С.В. Кисловского «Кашинский край».

Как сообщает пресс-служба администрации Калязинского округа, чтения проводятся с 2012 года. Первые Чтения были приурочены к возвращению из Твери в Калязин мощей Преподобного Макария Калязинского. Организаторы чтений: Администрация Калязинского округа, Администрация Кашинского округа, Краеведческий музей им. И.Ф. Никольского, Калязинское и Кашинское благочиние Тверской епархии, Кашинский Николаевский Клобуков монастырь, Кашинско-Калязинское землячество.

Главная тематика выступлений – жизнь и духовные подвиги Преподобного Макария Калязинского, Святой Анны Кашинской, история Троицкого Калязинского монастыря в период XV-XX веков, храмов и приходов этих краев.

22 мая Чтения пройдут в Калязине, 23 мая - в Кашине. Приедут участники из Москвы, Нижнего Новгорода, Твери, Липецка, Александрова, Углича, Талдома, Ржева, Конаковского округа, Кашина, Калязина.

В калязинском ДК 22 мая пройдет «Царский вечер» - концертная программа, посвященная Николаю Второму и Царской Семье с участием Тверской академической областной филармонии и артистов из Москвы.