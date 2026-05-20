НовостиПроисшествия20 мая 2026 19:03

Прорыв канализации в тверском микрорайоне «Южный» взял на контроль СК

О коммунальной аварии сообщили очевидцы
Екатерина ИЛЬИНА
Следователи СК начали проверку. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Твери следователем СК проводится доследственная проверка по информации, размещенной в средствах массовой информации.

Очевидцы сообщили, что на бульваре Гусева в тверском микрорайоне «Южный» произошел прорыв канализационных труб, из-за аварии содержимое труб разлилось по территории. Кроме того, по вышеуказанному адресу забита ливневая система водоотведения.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, Московским межрайонным следственным отделом города Тверь следственного управления СК РФ по Тверской области организовано проведение проверки.