В Твери в Волгу выпустили молодь стерляди

Молодая особь стерляди. Фото: ПТО.

20 мая, в День Волги, в великую русскую реку в Твери в рамках проводимого зарыбления выпустили более 5000 рыбешек молоди стерляди. Об этом сообщило областное правительство.

«Волга протекает по территории 15 субъектов России. Но наш среди волжских регионов занимает особое место. Здесь Волга зарождается и набирает силу. Так же и российская государственность формировалась и набирала силу на наших землях, на волжских берегах. Гордимся, любим свою Родину!» – отметил в связи с Днем Волги глава региона Виталий Королев в своем канале в мессенджере MAX.

Областные власти совместно с Московско-Окским территориальным управлением Росрыболовства ежегодно проводят зарыбление Волги в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

Процесс зарыбления. Фото: ПТО.

Стерлядь на сегодня занесена в Красную книгу России. В свое время, еще в начале XX века она была промысловой рыбой в нашем регионе.

Всего в 2026 году в нашей области запланировано выпустить в водоемы 2,61 млн особей стерляди. А за последние семь лет, по информации пресс-службы правительства региона, выпущено уже более 37 млн особей.

Выпуск рыбешек. Фото: ПТО.

Помимо стерляди, в Верхневолжье в ходе зарыбления в водоемы выпускаются и другие виды рыб, например, судак, сазан и щука.