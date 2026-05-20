В Твери состоялось межведомственное совещание по информационному сопровождению противодействия терроризму

В межведомственном совещании участвовал глава региона. Фото: ПТО.

20 мая под председательством руководителя Оперативного штаба, начальника УФСБ России по Тверской области, генерал-майора Катаева Е.В. состоялось межведомственное совещание по вопросам информирования населения о мерах по противодействию терроризму.

В мероприятии приняли участие председатель антитеррористической комиссии в Тверской области, глава региона Виталий Королёв, официальный представитель НАК Андрей Пржездомский, члены оперативного штаба и антитеррористической комиссии региона, представители силовых ведомств и органов государственной власти.

Открывая совещание, Евгений Катаев отметил, что в условиях напряженной оперативной обстановки фиксируется активизация противника по вовлечению жителей региона, прежде всего, молодежи в деструктивную деятельность. В этих целях иностранные спецслужбы активно применяют современные телекоммуникационные технологии, мессенджеры, социальные сети, где происходят поиск и психологическая обработка наших граждан для склонения к совершению резонансных преступлений террористической направленности. В рамках противодействия этому проводится комплекс мероприятий, в том числе профилактических. Их значительная часть реализуется во взаимодействии с уполномоченными органами власти Верхневолжья.

Глава Тверской области акцентировал внимание присутствующих на исключительной важности сегодняшнего совещания, поскольку с учётом угроз работа по информационному противодействию идеологии терроризма требует постоянного совершенствования. Виталий Королев отметил необходимость донести в буквальном смысле до каждого подростка и молодого человека информацию о неотвратимости сурового наказания за преступления террористического характера. Глава субъекта высказал уверенность, что с учётом рекомендаций Национального антитеррористического комитета, а также выработанных сегодня решений, работа по информационному противодействию идеологии терроризма в Тверской области получит новый импульс.

Официальный представитель НАК Андрей Пржездомский обратил внимание на наличие серьезных террористических угроз, остановился на проблеме активизации работы в информационном пространстве, прежде всего, в сфере предупреждения вовлечения молодёжи в преступную деятельность с использованием сети Интернет. Подчеркнул необходимость новых подходов в организации этой работы, в том числе по созданию востребованного у молодёжной аудитории антитеррористического контента, способного повлиять на формирование антитеррористического мировоззрения и неприятие идеологии терроризма и неонацизма.

На заседании с учетом рекомендаций представителей НАК выработан алгоритм повышения в регионе эффективности профилактической деятельности уполномоченных органов исполнительной власти, в том числе за счет улучшения качества тематического контента, адаптированного под различные социальные и возрастные группы.