В Тверской области пенсионерка задушила онкобольного сожителя веревкой

Убийство онкобольного мужчины произошло 18 августа 2025 года. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

Прокуратура Тверской области утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве в Весьегонском муниципальном округе. По версии следствия, 18 августа 2025 года в деревне Миньево 60-летняя местная жительница решила убить своего сожителя.

Пользуясь тем, что мужчина страдал онкологическим заболеванием и находился в беспомощном состоянии на диване, обвиняемая нанесла ему удары руками по лицу. После этого она обмотала шею потерпевшего веревкой и затянула ее. Мужчина пытался сопротивляться, но скончался на месте от асфиксии.

Краснохолмский межрайонный следственный отдел СК завершил сбор доказательной базы по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд.