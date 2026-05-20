В Тверском суворовском училище установили стелы, увековечивающие подвиги двух Героев России

В областной столице прошла торжественная церемония открытия стел, увековечивающих подвиги Героев России, выпускников Тверского суворовского училища Василия Марзоева и Павла Ендовицкого.

20 мая на территории Тверского суворовского военного училища были торжественно открыты две стелы, увековечивающие подвиги его выпускников - Героев России Василия Марзоева и Павла Ендовицкого. В церемонии приняли участие глава Тверской области Виталий Королев, руководство, педагоги, воспитанники и выпускники ТвСВУ.

«Сегодня мы собрались, чтобы почтить и увековечить подвиг выпускников нашего суворовского училища – подлинных Героев России и офицеров. В решающий для нашей страны период они не дрогнули и совершили в высшей степени самоотверженные поступки. Проявили храбрость и силу характера. Хочу сказать самые теплые слова благодарности родным наших героев, преподавателям и наставникам Тверского суворовского военного училища. Спасибо вам за воспитание верных сыновей и патриотов Родины. Василий Аркадьевич Марзоев и Павел Иванович Ендовицкий вновь доказали, что тверские суворовцы были, есть и всегда будут опорой и гордостью нашей страны. Уверен, что все поколения суворовцев и защитников Отечества будут держать равнение на их искреннюю любовь к Родине и решимость защищать свою страну», – сказал на церемонии Виталий Королев.

Гвардии подполковник, морской пехотинец Павел Ендовицкий с первых дней участвует в СВО. Он прошел штурм Мариуполя, битву за Угледар, освобождал Курскую область. Под Белгородом подразделение Ендовицкого ликвидировало крупную диверсионную группу и отразило 19 вражеских контратак.

Гвардии лейтенант ВДВ Василий Марзоев из династии военных. Он командовал разведвзводом в Запорожье. Погиб, спасая своих соратников.

Вместе с педагогами и воспитанниками суворовского училища Виталий Королев почтил память героя, возложив цветы к стеле.

ТвСВУ – одно из первых суворовских училищ, наряду еще с восьми, созданных в 1943-м в СССР. Оно было сформировано первоначально из 50 офицеров, 64 сержантов, 186 человек вольнонаемного состава и 500 воспитанников. Первый звонок прозвенел в нем 1 декабря 1943 года. За эти годы Тверской суворовское училище выпустило целую плеяду преданных Родине людей. Тысячи из них удостоены высоких государственных наград, сотни стали генералами, докторами и кандидатами наук.