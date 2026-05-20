НовостиОбщество20 мая 2026 14:38

В Бологом женщину оштрафовали за оскорбление соседки из-за уборки подъезда

Бытовой спор из-за немытого пола в многоквартирном доме закончился для местной жительницы административным делом
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Спор довел соседей до суда и штрафа.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бологовская межрайонная прокуратура провела проверку по заявлению местной жительницы. Установлено, что в феврале 2026 года в подъезде многоквартирного дома между соседками вспыхнул конфликт.

Женщины не поделили обязанности по уборке мест общего пользования. В ходе ссоры одна из них высказала в адрес другой грубые оскорбления с использованием нецензурной лексики. Прокурор возбудил дело по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ.

Суд признал нарушительницу виновной и оштрафовал ее на три тысячи рублей за унижение чести и достоинства потерпевшей.