В Бологом женщину оштрафовали за оскорбление соседки из-за уборки подъезда

Бологовская межрайонная прокуратура провела проверку по заявлению местной жительницы. Установлено, что в феврале 2026 года в подъезде многоквартирного дома между соседками вспыхнул конфликт.

Женщины не поделили обязанности по уборке мест общего пользования. В ходе ссоры одна из них высказала в адрес другой грубые оскорбления с использованием нецензурной лексики. Прокурор возбудил дело по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ.

Суд признал нарушительницу виновной и оштрафовал ее на три тысячи рублей за унижение чести и достоинства потерпевшей.