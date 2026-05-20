В Тверской области подготовили более 300 участков под жилищное строительство

Жители могут выбрать загородный участок онлайн через Госуслуги. Фото: Росреестр Тверской области.

По решению оперативного штаба проекта «Земля для стройки» перечень пригодных под жилье земель пополнился еще 10 участками и четырьмя территориями площадью 111,71 гектара. Новые земли расположены в Калининском, Кимрском, Рамешковском, Лихославльском, Молоковском, Селижаровском и Старицком округах.

Проект реализуется по поручению Председателя Правительства РФ с 2020 года и входит в госпрограмму «Национальная система пространственных данных» (НСПД). Заместитель руководителя областного Росреестра Ирина Миронова сообщила, что общая площадь выявленных под застройку земель достигла 1824,16 гектара. Под индивидуальное строительство определено 258 участков (961,31 гектара), под многоквартирные дома — 90 (840,62 гектара), а 40 наделов (22,15 гектара) уже вовлечены в оборот.

С 1 января 2025 года эти сведения размещены на портале НСПД. Для поиска свободной земли инвесторам и гражданам нужно зайти на сайт НСПД, авторизоваться через Госуслуги, в разделе «Сервисы» открыть вкладку «Земля для стройки», ввести «Тверская область» и выбрать надел. В реестре отображается форма собственности участка, указывающая, в какое именно ведомство подавать заявку на покупку.