Тверские ученые создали межквартирные плиты с повышенной звукоизоляцией

Испытания проводили при помощи пресса. Фото: пресс-служба ТвГТУ

Ученые Тверского технического университета запатентовали перегородочные плиты однородной пустотной структуры. По сравнению с зарубежными аналогами эти плиты обеспечивают более высокую межквартирную звукоизоляцию.

"Не секрет, что сейчас при строительстве жилых зданий одной из острых проблем является плохая межквартирная звукоизоляция. В связи с этим предлагается новое техническое решение, направленное на исправление этого недостатка. Данное изобретение может также применяться при строительстве шумозащитных экранов вдоль автомагистралей", - сообщили в пресс-службе вуза.

Как пояснили эксперты, улучшение звукоизоляции достигается за счет равномерного распределения максимально закрытых пустот в объеме изделия. Этого удается добиться благодаря использованию пустотелых неизвлекаемых трубчатых вкладышей. В существующих плитах - открытые непрерывные пустоты вдоль центральной оси. Новые плиты имеют пустоты, образованные дискретными трубками, распределенными равномерно во всем объеме изделия.

Проверка эффективности изобретения показала значительное снижение плотности и более высокий индекс изоляции воздушного шума по сравнению с зарубежными аналогами.