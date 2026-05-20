На Тверскую область надвигаются грозы со шквалистым ветром

По прогнозам синоптиков, в Тверской области в ближайшие 1-2 часа ожидается гроза с усилением ветра до 15 метров в секунду. Непогода сохранится в отдельных районах региона до конца суток 20 мая 2026 года.

В связи с этим МЧС напоминает о правилах безопасности: водителям необходимо аккуратно управлять транспортом и парковаться в безопасных местах. Пешеходам на улицах советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Родителей просят не оставлять детей без присмотра. При возникновении чрезвычайных ситуаций жителей призывают незамедлительно звонить по единому телефону 112.