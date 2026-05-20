Виталий Королев рассказал, чем Тверская область отличается от других

Исток Волги. Фото: ПТО

20 мая Россия отмечает День Волги. Эта дата имеет непосредственное отношение к Тверской области, где великая река берет начало и протекает по большой территории края.

О Дне Волги в своем канале в MAX напомнил Виталий Королев.

«Сегодня ещё больше начинаешь осознавать, в каком удивительном крае мы живём и работаем. Замечательные строки написал наш тверской поэт Андрей Дементьев: «А я без Волги просто не могу…» Думаю, эти теплые эмоции разделяют все жители нашего Верхневолжья», - поделился мыслями руководитель области. - Для меня большая честь руководить Тверской областью, которую наш Президент Владимир Владимирович Путин назвал самым центром русской земли, отметив историю Верхневолжья и то, что делалось на этой земле в интересах укрепления нашего государства.

Волга протекает по территории 15 субъектов России. Но наш среди волжских регионов занимает особое место. Здесь Волга зарождается и набирает силу.

Так же и российская государственность формировалась и набирала силу на наших землях, на волжских берегах. Гордимся, любим свою Родину!»