Житель Фировского округа накопил долг по алиментам в 1,8 млн рублей

Отец двух девочек за долг отработает 320 часов. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Фировского округа поддержала гособвинение в отношении местного жителя по части 1 статьи 157 УК РФ. Установлено, что мужчина годами уклонялся от выплат на содержание дочерей 14 и 16 лет, накопив долг в размере более 1,8 миллиона рублей.

Только за период с августа по октябрь 2025 года его задолженность выросла еще на 65 тысяч рублей. Ранее фигурант уже привлекался к административной ответственности за это же нарушение, но должных выводов не сделал.

Суд признал отца виновным в неоднократной неуплате алиментов и назначил ему наказание в виде 320 часов обязательных работ.