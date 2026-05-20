В Твери участники СВО возьмут шефство над семьями погибших

В Твери десяти участникам специальной военной операции вручены удостоверения членов Тверского регионального отделения ветеранов СВО.

Эта организация была создана в 2023 году. Ее цель объединить участников специальной военной операции для защиты их прав, представления интересов, а также вовлечение их в общественную жизнь региона и страны.

- Вступая в Ассоциацию ветеранов СВО, вы не просто получаете удостоверение. Вы получаете надёжный тыл, социальную защиту, юридическую помощь, - пояснил участникам встречи заместитель председателя организации Алексей Коновалов.

Он также добавил, что в свою очередь, от ребят ждут активной гражданской позиции, готовности делиться своим опытом.

Новым членам Ассоциации были вручены удостоверения единого образца, памятные знаки и шевроны. Участники встречи обсудили ближайшие планы: шефство над семьями погибших товарищей, участие в субботниках, организацию патриотических и спортивных мероприятий.