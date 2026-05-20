Жителей Тверской области предупредили об опасности майской воды

Инспекторы ГИМС проводят беседы с рыбаками на водоемах региона, разъясняя правила безопасности в весенний период. Фото: МЧС Тверской области.

Инспекторы ГИМС Тверской области начали усиленное патрулирование водных объектов из-за массового выхода жителей на природу. В зоне особого контроля спасателей находятся Волга, Тверца, Мста и озеро Селигер.

В ходе ежедневных рейдов государственные инспекторы беседуют с отдыхающими и рыбаками, разъясняя риски пребывания у воды в весенний период. Особое внимание уделяется профилактике несчастных случаев: специалисты объясняют, почему майская вода остается опасной для человека, несмотря на устойчивую теплую погоду.

Оперативная обстановка в местах массового отдыха находится на постоянном контроле регионального управления МЧС России.