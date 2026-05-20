Тверской Соцфонд поддержал 80 тысяч заболевших и молодых мам с начала года

Выплаты по обязательному социальному страхованию включают пособия по беременности, родам и уходу за ребенком до полутора лет.

В Тверской области с начала года более 80 тысяч граждан воспользовались мерами поддержки Социального фонда. Страховые выплаты положены всем, кто оформлен по трудовому контракту или договору гражданско-правового характера. Программа покрывает периоды болезни и ухода за родственниками.

Для семей с детьми предусмотрены декретные выплаты, средства при рождении и ежемесячная помощь по уходу за ребенком до 1,5 лет. Особое внимание уделено защите при несчастных случаях на производстве: пострадавшие получают пособия по нетрудоспособности, страховые суммы и возмещение затрат на медицинскую реабилитацию.

Предприниматели области получают право на эти деньги, если самостоятельно и добровольно уплачивают за себя взносы. Все сервисы фонда для удобства граждан переведены в цифровой формат на платформе «Госуслуги», пояснили в пресс-службе организации.