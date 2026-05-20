Тверские энергетики раньше срока включат горячую воду в 20 домах

Гидравлические испытания завершены раньше запланированного срока. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители 20 домов на Зеленом проезде в Твери получат горячую воду уже в ближайшие часы. ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области» отчиталось об успешном и досрочном завершении испытаний труб на прочность.

Энергетики напоминают: если управляющая компания не подготовила внутренние системы здания — не устранила утечки или не закрыла задвижки — досрочный пуск воды не состоится. Жителям рекомендуют связаться со своей управляющей организацией, чтобы узнать точный статус готовности коммуникаций.

На других участках города мониторинг состояния сетей продолжается, при благоприятных условиях график восстановления водоснабжения будет скорректирован.