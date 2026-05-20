Житель Сочи получил приговор в Твери за продажу несуществующих макак

Суд назначил виновному два года и шесть месяцев принудительных работ. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

13 мая 2026 года Пролетарский районный суд Твери вынес приговор жителю Сочи за мошенничество. Установлено, что в июне 2025 года мужчина, находясь в Москве, опубликовал в интернете объявление о продаже макак-резусов.

В действительности обезьян у него не было. Фигурант убедил клиента внести предоплату, после получения 69 тысяч рублей он перестал выходить на связь. На заседании подсудимый признал вину и раскаялся.

С учетом рецидива преступлений суд назначил ему два года и шесть месяцев принудительных работ. Из зарплаты осужденного будут удерживать 10% в доход государства. По информации пресс-службы суда, приговор в законную силу не вступил.