НовостиОбщество20 мая 2026 7:52

Житель Сочи получил приговор в Твери за продажу несуществующих макак

Ранее судимый мужчина выманил у покупательницы из Твери 69 тысяч рублей под видом предоплаты за экзотических животных
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Суд назначил виновному два года и шесть месяцев принудительных работ.

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

13 мая 2026 года Пролетарский районный суд Твери вынес приговор жителю Сочи за мошенничество. Установлено, что в июне 2025 года мужчина, находясь в Москве, опубликовал в интернете объявление о продаже макак-резусов.

В действительности обезьян у него не было. Фигурант убедил клиента внести предоплату, после получения 69 тысяч рублей он перестал выходить на связь. На заседании подсудимый признал вину и раскаялся.

С учетом рецидива преступлений суд назначил ему два года и шесть месяцев принудительных работ. Из зарплаты осужденного будут удерживать 10% в доход государства. По информации пресс-службы суда, приговор в законную силу не вступил.