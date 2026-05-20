Виталий Королев распорядился увеличить объем средств на подготовку к зиме в Тверской области

Подготовка к зиме стала главной темой рабочего заседания. Фото: ПТО.

Центральной темой рабочего дня в правительстве Тверской области во вторник стала подготовка к новому осенне-зимнему периоду. Этому было посвящено заседание Правительства, ряд совещаний.

Подробности глава Тверского региона рассказал в своем мессенджере МАХ. Виталий Королев сообщил о том, что принял решение увеличить объем средств на подготовку к предстоящей зиме. По сравнению с прошлым годом - в 2,4 раза. То есть это будет 4 миллиарда рублей. В этом году будут модернизированы 29 объектов и построено 47 новых газовых котельных в 26 муниципалитетах. Это довольно существенный объём работ.

«Обозначил коллегам приоритетные задачи, - пишет руководитель области. – Во-первых, Минэнерго и главам поручил лично контролировать ход капитального ремонта и модернизации сетей и теплоисточников, строительства новых объектов коммунальной инфраструктуры. Во-вторых, напомнил, что план работ должен быть согласован с дорожниками. Сначала меняем трубы, а потом укладываем новый асфальт. А не наоборот! После проведения работ подрядчики должны оперативно восстанавливать дорожное покрытие и проводить благоустройство. Сам лично вижу на тех маршрутах, по которым проезжаю постоянно, что очень долго после ремонтов труб снят асфальт. В том числе рядом с остановками общественного транспорта. Всё должно быть устранено в кратчайшие сроки».

Виталий Королев поставил задачи по электросетевому комплексу. Программа повышения надёжности до 2031 года утверждена. Всем ответственным предписано четкое соблюдение дорожной карты по модернизации инфраструктуры. Отдельное внимание требуется уделить расчистке просек.

Руководитель области также обозначил коллегам в числе важных задач необходимость докладывать об имеющихся коммунальных проблемах оперативно, чтобы также оперативно их решать.