В пельменях тверского производителя нашли сальмонеллу и кишечную палочку

Мясные полуфабрикаты одного из предприятий Тверской области признаны опасными для здоровья. В ходе проверки, организованной Россельхознадзором, специалисты лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» нашли в пельменях сальмонеллу и кишечную палочку.

Эксперты подчеркивают, что такие находки говорят о серьезных проблемах с гигиеной на производстве: микроорганизмы могли попасть в пищу через грязное оборудование, немытые руки сотрудников или некачественную воду.

Наличие сальмонеллы также указывает на несоблюдение правил хранения сырья. Данные экспертизы переданы в контролирующие органы для принятия мер. Потребителей призывают к бдительности при выборе мясной продукции.