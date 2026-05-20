Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 мая 2026 7:09

В пельменях тверского производителя нашли сальмонеллу и кишечную палочку

В пробе пельменей тверского производства выявлены опасные бактерии, попавшие в продукт из-за грубых нарушений санитарных норм
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Эксперты предупредили о "фекальном загрязнении" популярных полуфабрикатов.

Эксперты предупредили о "фекальном загрязнении" популярных полуфабрикатов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мясные полуфабрикаты одного из предприятий Тверской области признаны опасными для здоровья. В ходе проверки, организованной Россельхознадзором, специалисты лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» нашли в пельменях сальмонеллу и кишечную палочку.

Эксперты подчеркивают, что такие находки говорят о серьезных проблемах с гигиеной на производстве: микроорганизмы могли попасть в пищу через грязное оборудование, немытые руки сотрудников или некачественную воду.

Наличие сальмонеллы также указывает на несоблюдение правил хранения сырья. Данные экспертизы переданы в контролирующие органы для принятия мер. Потребителей призывают к бдительности при выборе мясной продукции.