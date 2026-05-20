В Твери отдадут под суд 24 участника сообщества автоподставщиков

Участники преступного сообщества три года зарабатывали на инсценировках аварий.

Следственная часть УМВД по Тверской области направила в суд дело в отношении 24 участников преступного сообщества. Оперативники по борьбе с киберпреступлениями выяснили, что фигуранты инсценировали ДТП на арендованных «Газелях».

Злоумышленники сами вписывали себя в документы как участников аварий и выступали экспертами при осмотре повреждений. Всего за три года обвиняемые совершили 49 мошенничеств в сфере страхования, ущерб от которых превысил 15 миллионов рублей.

Участникам группы предъявлены официальные обвинения по статьям 210 и 159.5 УК РФ. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.