Тверские спасатели за сутки потушили девять пожаров

Также Пожарно-спасательные подразделения дважды привлекались для реагирования на дорожные аварии.Фото: МЧС Тверской области.

В Тверской области за прошедшие сутки зарегистрировали девять техногенных пожаров. Пожарно-спасательные подразделения также дважды привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

По официальным данным на 20 мая, чрезвычайных ситуаций на контроле ведомства нет, а инцидентов на водных бассейнах региона не зафиксировано. Группа специальных взрывных работ за 24 часа к выездам не привлекалась.

Все объекты жилищно-коммунального хозяйства и энергоснабжения области работают стабильно. Ограничений движения на федеральных трассах в границах Верхневолжья не вводилось. Главное управление МЧС и пожарные гарнизоны продолжают нести службу в усиленном режиме.