В небе над Тверской областью вновь сбили БПЛА

В небе над Верхневолжьем средствами ПВО сбили БПЛА.

19 мая в период с восьми часов утра до двух часов дня в небе над Россией были уничтожены 70 украинских беспилотников, в том числе над территорией нашего региона.

Как сообщила Минобороны РФ, БПЛА сбивали в первой половине вторника над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областями, а также над Крымом.

О том, что кто-то в нашем регионе при этом пострадал, не сообщалось.