В Тверской области в преддверии выборов избрали состав избиркома

19 мая состоялось первое организационное заседании состава облизбиркома на 2026-2031 годы. Собственно, он и был определен голосованием в избиркоме сегодня же. В заседании принял участие глава Тверской области Виталий Королев.

В результате тайного голосования председателем избирательной комиссии региона на 2026-2031 годы избрана Валентина Дронова. В облизбиркоме она работает более 30 лет и с 2011-го неизменно его возглавляет. Валентина Дронова поблагодарила коллег за доверие и высокую оценку ее труда.

В новый состав избирательной комиссии предстоящей пятилетки вошло 14 человек, это представители различных партий, муниципалитетов Верхневолжья. Из них большинство там не новички. Новых членов облизбиркома - четверо.

Виталий Королев обратился к обновленному составу облизбиркома:

«Сегодня мы находимся на новом, рубежном этапе развития. В этом году вам предстоит организовать и провести выборы депутатов Государственной Думы, Законодательного Собрания и высшего должностного лица области. От прохождения кампании будет зависеть исполнение наказа Президента о том, что конкурентные, свободные выборы являются залогом формирования сильной, суверенной власти. Наша задача – обеспечить свободное волеизъявление граждан».

Глава региона отметил, что областное правительство готово оказать всестороннюю поддержку в проведении выборов, обеспечении безопасности на избирательных участках, пресечение любых попыток нарушений.

«Со своей стороны прошу вас обратить особое внимание на наших кандидатов-участников специальной военной операции и оказывать им максимальное содействие в рамках закона. Помогать в прохождении предвыборных процедур», – сказал членам избиркома Виталий Королев.