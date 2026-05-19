Глава Тверской области поддержал идею присвоить Оленино почетное звание за вклад в Победу

Виталий Королев поддержал предложение. Фото: ПТО.

19 мая в областном правительстве глава региона Виталий Королев провел встречу с главой Оленинского округа Олегом Дубовым.

Обсуждались разные касающиеся развития муниципалитета темы: вопросы газификации, ремонта дорог, благоустройства.

Олег Дубов высказал инициативу отметить заслуги Оленинского округа в Великой Отечественной войне почетным званием. Виталий Королев отреагировал положительно.

В военное время через оленинский край проходила линия Ржевско-Вяземского оборонительного рубежа, там велись жестокие сражения. Оленинская земля стала частью Ржевской битвы. Там было разрушено почти 400 сел и деревень. Советские войска освободили оленинский район после 17 месяцев оккупации и тяжелых боев.

Сейчас память о подвигах советских воинов в Оленинском округе увековечена в мемориалах, на Аллее Славы Героев Советского Союза в райцентре. Поддержку на благоустройство памятных мест оказывает регион. Олег Дубов на встрече поблагодарил руководителя области за решение выделить дополнительные областные бюджетные средства на работы на воинском захоронении в Молодом Туде.

Напомним, что сегодня, 19 мая на заседании правительства региона был рассмотрен вопрос присвоения Торжку звания «Город воинской доблести». Виталий Королев направил эту инициативу в областной парламент на голосование депутатов.