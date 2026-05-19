Тверская писательница удостоена премии Правительства РФ за роман об экспедиции Беринга

Книга посвящена Великой Северной экспедиции Беринга, старт которой был дан в Твери. Иллюстрация из книги.

Тверская писательница Елена Панюхина с романом "Формула горизонта" (12+) стала лауреатом премии Правительства РФ в области детской и подростковой литературы за 2026 год. Книга была издана при поддержке Общественной палаты города Твери.

Роман взросления «Формула горизонта» стал победителем в номинации "Лучшее прозаическое произведение для подростков". Это вторая часть дилогии, посвящённой Великой Северной экспедиции 1733–1743 годов под руководством Витуса Беринга, стартовавшей из Твери. Экспедиция показана глазами юноши - сына штурмана одного из кораблей, который в ходе экспедиции не только открывает для себя океан и морское дело, но и постигает нравственные уроки.

- Несколько лет назад к нам в Общественную палату пришел исследователь Сергей Панюхин с предложением увековечить память участников экспедиции Беринга, которая, о чем многие на тот момент не знали, формировалась в Твери. С этого началось наше сотрудничество, результатом которого стали книги о Второй Камчатской экспедиции, в том числе, художественные, позволяющие доступным, понятным языком рассказать об эпохе великих географических открытий детям. Ведь именно для них и задумывался этот просветительский проект, - рассказал председатель Общественной палаты города Твери Вадим Рыбачук. - Тверские суворовцы, принимавшие участие в оформлении книги, прочитав ее, открыли для себя много удивительных фактов, например, о том, что путь от Санкт-Петербурга до Иркутстка занимал в 18 веке полтора года!

Постепенно к проекту присоединились и меценаты, закупившие книги для школьных библиотек Твери и некоторых округов области. Цель – книга о роли Твери в Великой Северной экспедиции должна быть в каждом районе.