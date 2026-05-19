НовостиОбщество19 мая 2026 11:39

В Тверской области рассмотрят идею о присвоении Торжку звания «Город воинской доблести»

Виталий Королев направил в Законодательное Собрание региона инициативу о присвоении Торжку почетного звания
Алексей АНДРЕЕВ
Мемориал «Аллея памяти» в Торжке.

Фото: ПТО.

В Законодательное собрание региона на рассмотрение направлен проект постановления о присвоении Торжку почетного звания Тверской области «Город воинской доблести». Решение об этом принято 19 мая на заседании областного правительства, которое провел глава региона Виталий Королев.

«Это признание мужества и самоотверженности жителей Торжка, их значительного вклада в нашу Победу в Великой Отечественной войне, – подчеркнул во время заседания Виталий Королев. – Уверен, что присвоение Торжку высокого звания придаст импульс в деле патриотического воспитания молодежи, вдохновит жителей на новые победы и достижения в развитии города, нашего региона и всей России».

Глава региона впервые озвучил идею присвоить Торжку звание «Город воинской доблести» в преддверии Дня Победы, 5 мая. Тем самым он поддержал инициативу местного ветеранского актива.

Виталий Королев 5 мая в Торжке пообщался с местными жителями, ветеранами.

Фото: ПТО.

В тот же день, 5 мая, в Торжке на мемориале «Аллея памяти» был дан старт Всероссийской акции «Храним огонь Победы». Там, как и еще в 11 городах страны, был зажжен Вечный огонь. Участие в церемонии приняли зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев и, конечно же, наш руководитель области.

«Дмитрий Медведев также поддержал предложение увековечить боевые и трудовые подвиги новоторов в годы Великой Отечественной войны», - сообщила пресс-служба правительства региона.

На сегодня в Верхневолжье звание «Город воинской славы» носят Тверь и Ржев, плюс есть два города воинской доблести - Белый и Зубцов, а также город трудовой доблести Бологое.