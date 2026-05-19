Глава управляющей компании в Белом заплатит штраф за сломанные ступени

Директора ООО «СКР» оштрафовали на 25 тысяч рублей. Фото: Прокуратура Тверской орбласти.

Жители дома № 12 на улице Ленина в Белом добились ремонта через надзорные органы. Проверка прокуратуры подтвердила, что крыльцо у первого подъезда находилось в аварийном состоянии из-за халатности управляющей компании «СКР».

За нарушение правил содержания жилого фонда директора фирмы привлекли к ответственности по статье 14.1.3 КоАП РФ. Сумма штрафа составила 25 тысяч рублей.

Благодаря вмешательству прокуроров, организация оперативно устранила разрушения и привела ступени в нормативное состояние.