Житель Твери отработает 300 часов за повторное нетрезвое вождение

Попытка 47-летнего тверичанина съездить в магазин в состоянии опьянения обернулась серьезными правовыми последствиями. Мужчину на автомобиле Volkswagen Passat остановили на улице Севастьянова.

Проверка по базам данных показала, что водитель ранее уже привлекался к ответственности за аналогичный проступок. По результатам судебного заседания жителю областного центра назначили 300 часов обязательных работ.

Также ему запрещено садиться за руль на протяжении 2 лет и 6 месяцев. В качестве дополнительной меры наказания суд постановил конфисковать транспортное средство нарушителя.