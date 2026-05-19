НовостиОбщество19 мая 2026 14:01

Житель Твери отработает 300 часов за повторное нетрезвое вождение

Лишенный прав тверичанин решил доехать до магазина на машине в пьяном виде, что закончилось для него уголовным сроком
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Также мужчина лишился автомобиля.

Попытка 47-летнего тверичанина съездить в магазин в состоянии опьянения обернулась серьезными правовыми последствиями. Мужчину на автомобиле Volkswagen Passat остановили на улице Севастьянова.

Проверка по базам данных показала, что водитель ранее уже привлекался к ответственности за аналогичный проступок. По результатам судебного заседания жителю областного центра назначили 300 часов обязательных работ.

Также ему запрещено садиться за руль на протяжении 2 лет и 6 месяцев. В качестве дополнительной меры наказания суд постановил конфисковать транспортное средство нарушителя.