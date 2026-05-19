Под Красным Холмом огромный массив сельхозугодий превратился в лес

Надзорное ведомство требует от юридического лица вовлечь в оборот 237 гектаров пашни. Фото: Управление Россельхонадзора по Тверской и Ярославской областям.

Управление Россельхознадзора подтвердило факт неиспользования по назначению сельскохозяйственного участка площадью 237,3 гектара вблизи деревни Васильки. Собственник земли — АО «Атерра» — не обеспечил защиту пашен и сенокосов от зарастания древесно-кустарниковой растительностью.

Нарушения были первоначально выявлены Бежецким отделом Росреестра весной 2026 года и переданы для принятия мер. В официальном предостережении ведомство рекомендовало компании подготовить проект культуртехнической мелиорации и реализовать мероприятия по расчистке угодий.

Владельца предупредили, что неисполнение обязанностей по использованию земель сельхозназначения влечет меры административного воздействия.