НовостиОбщество19 мая 2026 12:36

Минприроды Тверской области выиграло суд против организатора незаконной свалки

Минприроды в судебном порядке обязало собственника транспорта ликвидировать завалы строительного мусора в Калининском округе
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Житель региона понес ответственность за организацию незаконной свалки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Министерство природных ресурсов и экологии региона отчиталось об устранении нарушения в деревне Черногубово. Контрольные мероприятия выявили несанкционированный сброс лома ЖБИ и кирпича вне оборудованных мест накопления.

Отходы были выгружены с грузового автомобиля непосредственно на почву. После подачи министерством искового заявления суд обязал владельца транспортного средства провести санитарную очистку участка.

Сейчас решение исполнено в полном объеме, последствия загрязнения устранены. Ведомство подтвердило, что территория в деревне приведена в соответствие с требованиями природоохранного законодательства.