НовостиОбщество19 мая 2026 11:52

Шеф-повар из Твери взял реванш в кулинарном шоу на федеральном канале

Сергей Привалов из Твери вернулся в проект после прошлой неудачи и смог добраться до итогового поединка за звание лучшего повара выпуска
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Тверской повар удивил Рената Агзамова самой вкусной солянкой. Фото: личный архив Сергея Привалова.

Участник шоу «Битвы шефов» (16+) Сергей Привалов раскрыл подробности съемок и поделился планами развития ресторанного бизнеса в Твери. В эфире федерального канала 18 мая представили мастерство тверского шеф-повара.

Его авторская солянка была признана лучшей в первом туре, а салат для Константина Ивлева получил высшую оценку. Тверичанин рассказал, что пошел в шоу ради реванша за проигрыш в прошлом сезоне. В финале он боролся за победу с легким салатом с азиатскими нотками, но проиграл участнице из Петербурга.

Сейчас повар сосредоточен на работе в новом тверском ресторане и планирует со временем занять позицию бренд-шефа. Об интригах за кулисами и секретном ингредиенте супа читайте в материале наших коллег из ТИА.