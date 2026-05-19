Восемь медиков из Торжка добились положенных соцвыплат через прокуратуру

В Торжке защитили законные интересы восьми сотрудников центральной районной больницы. Женщины работают медицинскими регистраторами и, согласно законодательству, имеют право на меры дополнительной социальной поддержки.

Однако ГБУЗ «Торжокская ЦРБ» данные выплаты персоналу не производило. Прокуратура, изучив жалобы медиков, инициировала судебный процесс. Суд постановил признать право регистраторов на ежемесячные деньги и обязал руководство лечебного учреждения наладить процесс выплат.

Как только решение вступит в силу, прокуратура проконтролирует фактическое получение средств заявителями.