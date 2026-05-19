Тверские росгвардейцы изъяли 11 единиц оружия за пять дней

Подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тверской области подвели итоги проверок за прошедшую рабочую неделю.
В ходе инспекций около 170 владельцев специалисты выявили 24 административных правонарушения, связанных с оборотом оружия и патронов. В результате нарушители лишились 11 единиц оружия.
За этот же период ведомство приняло от жителей области более 400 новых заявлений на оказание госуслуг. Сотрудники рассмотрели около 350 ранее поступивших обращений и выдали порядка 180 разрешений и лицензий.