15 студенческих команд прибыли на слет «Тверская зарница»

Победителям вручён переходной кубок. Фото: пресс-служба администрации Твери.

В загородном лагере «Спутник» в течение двух дней проходил городской военно-патриотический слет «Тверская зарница», в котором принимали участие студенты высших и средне-специальных учебных заведений Твери.

Это мероприятие Тверь проводит второй раз. Можно отметить, что по сравнению с прошлым годом количество участников увеличилось в три раза. В 2026 году на соревнования приехали 15 студенческих команд. Семь команд представляли вузы, восемь – ссузы города Твери.

«Зарницу» организовал благотворительный фонд «Первый доброволец» при поддержке Правительства Тверской области, администрации города Твери, объединения «Союз десантников», отдела спецназначения «Рысь», военно-исторического клуба «Пост №1», общественной организации ветеранов СВО.

На торжественном открытии участников поприветствовали представители администрации города - заместители главы Твери Максим Чубуков и Людмила Хоменко.

Перед началом соревнований участники слета возложили цветы и памятный венок Героям Великой Отечественной войны. На Пост № 1 заступил сводный юнармейский отряд имени Героя Советского Союза Степана Горобца при военном учебном центре ТГТУ.

В этом году подготовили 16 площадок, на которых «зарничники» обучались и практиковались в огневой, медицинской и тактической подготовке. В программу входило также обучение навыкам оказания первой медицинской помощи, поиска и обнаружения взрывоопасных предметов. На площадке интерактивной выставки «4 эпохи воинской славы Твери» можно было изучить современное вооружение и виды оружия воинов средневековья.

Наставниками ребят стали действующие участники СВО - снайперы и полевые медики разведывательно-диверсионной бригады «Эспаньола», сотрудники Военной академии ВКО им. Г.К. Жукова, сотрудники МЧС и УФСИН России по Тверской области, Росгвардии, 12-й военно-транспортной авиационной Мгинской Краснознамённой дивизии и другие специалисты.

Команды состязались в силовых упражнениях, беге и полосе препятствий, выполняли комплекс строевой подготовки.

- «Зарница» для студентов — это площадка, где есть и теория, и практика, - рассказал председатель тверского отделения «Союза десантников» полковник Андрей Савельев. - Ребята учатся действовать в экстремальных ситуациях, оказывать помощь, принимать решения. Эти навыки важны не только для военной подготовки — они формируют характер и готовность быть полезным своему городу, своей стране, будучи представителем любой профессии.

По итогам соревнований победителем «Тверской зарницы» второй год подряд стала команда ТвГТУ, второе место - у Тверского филиала РАНХиГС, третье место заняла команда Тверского медицинского колледжа.