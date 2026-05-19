Шестилетняя жительница Тверской области получит компенсацию за укус собаки

В деревне Дмитровское Тверской области шестилетняя девочка пострадала от нападения крупной собаки. Установлено, что животное, имеющее хозяина, укусило ребенка в августе 2024 года.

Чтобы восстановить справедливость, мать девочки обратилась в прокуратуру Калининского округа. Ведомство инициировало судебное разбирательство с целью взыскания с собственника животного компенсации морального вреда.

По итогам рассмотрения дела суд удовлетворил требования прокурора. В пользу пострадавшей несовершеннолетней с владельца собаки взыскано 100 тысяч рублей.