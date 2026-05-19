Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 мая 2026 9:13

Шестилетняя жительница Тверской области получит компенсацию за укус собаки

Прокуратура помогла семье из Калининского округа наказать владельца пса, напавшего на малолетнего ребенка
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Собака напала на ребенка в августе 2024 года.

Собака напала на ребенка в августе 2024 года.

Фото: Елена ВАХРУШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В деревне Дмитровское Тверской области шестилетняя девочка пострадала от нападения крупной собаки. Установлено, что животное, имеющее хозяина, укусило ребенка в августе 2024 года.

Чтобы восстановить справедливость, мать девочки обратилась в прокуратуру Калининского округа. Ведомство инициировало судебное разбирательство с целью взыскания с собственника животного компенсации морального вреда.

По итогам рассмотрения дела суд удовлетворил требования прокурора. В пользу пострадавшей несовершеннолетней с владельца собаки взыскано 100 тысяч рублей.