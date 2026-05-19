Тверской Россельхознадзор проверил экспорт леса и муки в семь стран

Инспекторы Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям подвели итоги проверок за рабочую неделю. В Тверскую область из Киргизии поступило 7,5 тонны свежей клубники и 150 кг крепежа, из Италии — более 20 тонн пшеничной муки, а из Беларуси — 22 тонны ржаной муки и 950 саженцев туи и клена.

На экспорт из региона отправили 1,5 тысячи кубометров леса, 40 тонн картофеля, муку, комбикорма и 23 кг чая. Получателями стали Южная Корея, Иран, Турция и страны СНГ. Внутри России из тверских карантинных зон вывезли 10 тысяч кубометров древесины и 65 тонн муки.

В это же время в Ярославской области досмотрели 230 тонн огурцов и 76 тысяч горшечных цветов. Экспертиза подтвердила, что вся продукция свободна от вредителей, сообщили в ведомстве.