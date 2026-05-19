Виталий Королев сообщил в MAX о начале восстановительных работ в Удомле

Каждое обращение жителей по факту повреждения имущества будет отработано. Фото: https://max.ru/korolev.

Глава Тверской области Виталий Королев сообщил в канале MAX о старте восстановления поврежденных объектов в Удомле. Специальные бригады уже сформированы и начинают кровельные работы и замеры окон сразу после завершения проверок безопасности.

К процессу привлечены эксперты регионального Минстроя и Фонда капитального ремонта, работы планируется вести непрерывно. Одновременно с этим власти продолжают обрабатывать каждое обращение от местных жителей.

Напомним, 18 мая а Удомле после отражения атаки БПЛА обломки аппарата попали в крышу девятиэтажки. Люди не пострадали, эвакуация не потребовалась.

Также по информации Министерства обороны РФ, за минувшую ночь над территорией региона системы ПВО уничтожили семь БПЛА. В результате инцидентов люди не пострадали, а вся инфраструктура области работает в штатном режиме.