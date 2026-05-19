В Тверской области за сутки потушили восемь пожаров

Сутки в регионе прошли без крупных аварий и отключений света. Фото: МЧС Тверской области.

За прошедшие сутки на территории Тверской области зарегистрировали восемь техногенных пожаров. Также в официальную сводку попало одно происшествие на водных объектах региона. При этом чрезвычайных ситуаций на контроле ведомства нет.

Пожарно-спасательные подразделения не привлекались к ликвидации последствий ДТП, группа специальных взрывных работ также не задействовалась. Ограничений движения на федеральных автомобильных дорогах за отчетный период не вводилось.

Нарушений энергоснабжения и аварий на объектах ЖКХ в области не произошло. Главное управление МЧС и пожарные гарнизоны продолжают нести службу в режиме повышенной готовности.