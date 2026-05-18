В Живенском ручье в Весьегонске обнаружили тело мужчины

Обстоятельства смерти сейчас выясняют региональные следователи.

В Весьегонске сотрудники МЧС России обнаружили в Живенском ручье тело мужчины 1982 года рождения. Погибшего подняли из воды на территории акватории реки Мологи. На месте происшествия работал Краснохолмский межрайонный следственный отдел регионального управления СК.

Следователи провели осмотр береговой линии и самого тела. Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту инцидента организована доследственная проверка, по результатам которой ведомство примет процессуальное решение.