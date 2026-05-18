Полиция проверяет сообщения о стрельбе по автомобилям в Кимрах

Полицейские отреагировали на жалобы в соцсетях. Фото: УМВД России по Тверской области.

Сотрудники МО МВД России «Кимрский» организовали проверку после появления информации о стрельбе на улицах города. Сообщения о том, что неизвестный прострелил стекла автомобилей из пневматики, были выявлены в ходе мониторинга СМИ и интернета.

Несмотря на то, что ранее официальных заявлений от пострадавших не поступало, полицейские зарегистрировали инцидент в дежурной части.

В настоящее время оперативники устанавливают личность возможного стрелка и разбираются во всех обстоятельствах произошедшего.