Ветераны СВО приступили к изучению искусственного интеллекта в Твери

Обучение ведут эксперты, экономисты и психологи. Фото: ПТО.

18 мая в тверском филиале РАНХиГС открылся четвертый модуль программы «Герои Верхневолжья», созданной по аналогии с федеральным проектом «Время героев». В открытии приняли участие представители областного правительства и депутат Госдумы Владимир Васильев.

По поручению Виталия Королева защитники страны обучаются управлению экономикой, туризмом и спортом. Слушатели, среди которых начальник отдела ГО и ЧС администрации Калининского округа Сергей Канищев, уже прошли три стажировки. Теперь им предстоит изучить кейс-менеджмент, управление инцидентами и применение искусственного интеллекта.

Директор центра спецпроектов ВШГУ РАНХиГС Сергей Козлов отметил, что цель курса — дать бойцам компетенции для занятия высоких должностей и принятия важных для Тверской области управленческих решений.

Финалом станет экзамен, где Канищев представит проект поддержки ветеранов-инвалидов в сельской местности, а другие участники — свои наработки по развитию региона. Программа «Герои Верхневолжья» реализуется на базе Тверского филиала РАНХиГС по аналогии с федеральным проектом «Время героев», отметили в пресс-службе правительства региона.