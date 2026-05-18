В Тверской области осудили киллера за убийство 17-летней давности

Уголовное дело в отношении остальных исполнителей убийства в настоящее время рассматривается в суде.

Суд Западнодвинского района вынес приговор 46-летнему участнику нападения на лидера ОПГ «Ташкентские» Сергея Нестерука. Напомним, в апреле 2009 года на 391-м километре трассы М-9 трое жителей Великих Лук в камуфляже расстреляли микроавтобус Mercedes Viano. Глава группировки и его водитель скончались на месте, еще один пассажир выжил.

Следствие установило, что расправу заказал родственник Нестерука из-за борьбы за бизнес-активы в Псковской области. Осужденный петербуржец заключил соглашение со следствием и проведет 9 лет 6 месяцев в колонии строгого режима.

Дела остальных исполнителей рассматриваются в суде, а заказчик преступления объявлен в розыск.